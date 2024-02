Kievul trimite o unitate de elită în zonă

Forțele ruse încearcă să spargă apărarea ucraineană și să captureze orașul cât mai curând posibil, a adăugat el. „Drumul care duce la oraș este complet expus focului inamic”, a spus Filashkin.

Orașul mai are rezerve de ajutor umanitar, apă și medicamente, dar situația este foarte dificilă. În fiecare zi, trei până la patru persoane pleacă în zone mai sigure ale Ucrainei, potrivit guvernatorului. „Inamicul încearcă să treacă prin linia de apărare și să captureze orașul cât mai curând posibil”, a spus Filashkin. „Apărătorii noștri rețin asaltul inamicului în toate direcțiile.”

Milbloggeri ruși au afirmat că forțele rusești au avansat în nordul și centrul Avdiivka și la periferia sud-estică și sudică a așezării, a relatat Institutul pentru Studiul Războiului. De asemenea, milbloggeri ruși au afirmat că forțele rusești au avansat la vest de Avdiivka, lângă Lastochkyne, și la sud-vest de Avdiivka, lângă Pervomaiske, a precizat acesta.

Timp de doi ani de când Rusia și-a extins războiul împotriva Ucrainei, Brigada 110 Mecanizată a armatei ucrainene a apărat Avdiivka.

În ultimele zile, însă, supraviețuitorii brigăzii de 2.000 de persoane s-au retras în cele din urmă spre vest, scăpând de o încercuire treptată a orașului în ruine, care odată a fost casa a 30.000 de oameni și a unei industrii grele semnificative, informează Forbes.

Brigada 110 – obosită – a ieșit din Avdiivka sub tunurile ale uneia dintre cele mai bune brigăzi din Ucraina, Brigada a 3-a de asalt. Există doar două astfel de brigăzi în armata Kievului – a 3-a și a 5-a – și, după cum sugerează și numele, se antrenează pentru asalt. Adică să atace. Dar la Avdiivka, ucrainenii depășiți numeric și depășiți de arme sunt în apărare.

O lipsă disperată de muniție de artilerie — rezultatul direct al blocării ajutorului SUA către Ucraina în Congresul SUA aliniat de Rusia în toamna trecută — înseamnă că câteva brigăzi ucrainene din Avdiivka și din jurul orașului abia au reținut o forță rusă cu o duzină de brigăzi.

Prin desfășurarea unei brigade de asalt într-o campanie defensivă, comandamentul estic al Ucrainei pune în practică o strategie de „apărare activă”. Adică o apărare flexibilă, mobilă și agresivă.

Tactica de apărare activă a Brigăzii a 3-a de asalt a fost vizibilă la scurt timp după ce unitatea a fost desfășurată în fabrica de cocs industrial la nord-vest de centrul orașului Avdiivka, cândva în ultima săptămână.

Un soldat într-un camion blindat MaxxPro de fabricație americană a înregistrat un videoclip de la camera sa montată pe cască, surprinzând camionul care mergea cu viteză de-a lungul drumurilor din fabrica de cocs – iar soldatul trage cu mitraliera grea M-2.

Scopul evident al brigăzii este de a menține fabrica, potențial ca ancora nordică a unei noi linii de front mai puțin expuse pentru o garnizoană ucraineană reconstruită în vestul Avdiivka.

Avdiivka, a US-supplied MaxxPro MRAP in Ukrainian service with the 3rd Assault Brigade moves south of the coke plant, with the turret gunner engaging a Russian-held wooded area with a M2 .50 HMG. pic.twitter.com/9HrL3fQklo

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 13, 2024