Krasnoselski instituie din nou stare de urgență economică în Transnistria

În regiunea transnistreană va fi instituită din nou stare de urgență în economie. Decretul în acest sens al liderului separatist, Vadim Krasnoselski, a fost transmis astăzi, 19 martie, Sovietului Suprem.

Totodată, documentul a fost examinat în cadrul ședinței Comitetului pentru politică economică, buget și finanțe.

În luna februarie 2026, starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile, fiind valabilă până pe 17 martie.

Regiunea se află, din 18 decembrie 2025, în stare de urgență economică, din cauza reducerii livrărilor gazelor naturale în stânga Nistrului.

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat pe 17 decembrie că criza economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol.