Krasnoselski își bate joc de guvernarea de la Chișinău: propune o „combatere comună” a criminalității

Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună” împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile” din regiune.

Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind traficul de droguri.

„Suntem gata ca, la reținerea oricărui traficant de droguri, să permitem angajaților poliției din R. Moldova să intre pe teritoriul nostru, pentru a lucra cu acesta. Cooperarea este necesară în vederea eradicării traficului de droguri”, a declarat Vadim Krasnoselski în cadrul adresării sale de azi-dimineață, transmite presa locală.

De asemenea, liderul separatist propune „colaborări” similare și în alte domenii, precum în cel privind protecția mediului.