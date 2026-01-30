Politică

Krasnoselski își bate joc de guvernarea de la Chișinău: propune o „combatere comună” a criminalității

Photo of Timpul.md Timpul.md30 ianuarie 2026
0 0

Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună” împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile” din regiune.

Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind traficul de droguri.

„Suntem gata ca, la reținerea oricărui traficant de droguri, să permitem angajaților poliției din R. Moldova să intre pe teritoriul nostru, pentru a lucra cu acesta. Cooperarea este necesară în vederea eradicării traficului de droguri”, a declarat Vadim Krasnoselski în cadrul adresării sale de azi-dimineață, transmite presa locală.

De asemenea, liderul separatist propune „colaborări” similare și în alte domenii, precum în cel privind protecția mediului.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md30 ianuarie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *