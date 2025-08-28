La Iași și Hîncești vor fi reabilitate două monumente istorice printr-un proiect transfrontalier pentru conservarea patrimoniului cultural

Două monumente istorice de importanță regională: „Casa cu turn” – Muzeul Mihail Sadoveanu din Iași și situl arhitectural „Castelul de vânătoare din Complexul Istoric și Arhitectural Manuc Bey” din Hîncești cor fi reabilitat și restaurat cu sprijinul Uniunii Europene.



Proiectul în valoare de peste 1,6 milioane de euro va fi implementat de către Consiliul Județean Iași (România) și Consiliul Raional Hîncești prin programul Interreg VI Next România-Republica Moldova.



Lucrările vor asigura atât conservarea patrimoniului cultural local, cât și modernizarea spațiilor, care vor deveni mai accesibile și mai atractive pentru publicul larg. Inițiatorii subliniază că proiectul va aduce istoria și cultura mai aproape de comunități, consolidând cooperarea transfrontalieră și promovând turismul cultural în regiune.



„Acest parteneriat un pas important pentru protejarea valorilor noastre culturale comune și pentru crearea unor puncte durabile între comunități de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului județean Iași.



Proiectul marchează încă o etapă în colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul conservării patrimoniului și dezvoltării culturale regionale.

