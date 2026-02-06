Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea

Fermele de porcine din Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni – printre cele mai mari din Republica Moldova – și-au reluat activitatea după ce, anul trecut, au fost afectate de focare de pestă porcină africană.

Informația a fost confirmată de directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, care a atras atenția că această boală rămâne o amenințare serioasă atât pentru Moldova, cât și pentru regiune.

Potrivit lui Musteața, anul 2025 a fost unul extrem de dificil, deoarece au fost afectate două exploatații de mare capacitate. El a menționat că autoritățile și agenții economici au intervenit rapid, focarele au fost eradicate, iar în prezent ambele ferme au fost repopulate. Oficialul a subliniat importanța comunicării rapide cu autoritățile în cazul suspiciunilor de boală, pentru a permite intervenții prompte și limitarea răspândirii virusului.

Între timp, proprietarii fermei din Roșcani au semnalat public că nu au primit încă despăgubirile promise de stat, deși dosarele au fost depuse încă din toamna anului trecut și toate cerințele sanitar-veterinare au fost respectate.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că despăgubirile urmează să fie achitate, iar în prezent este elaborată o nouă hotărâre de Guvern pentru a clarifica mecanismele de compensare și a permite reacții mai rapide în astfel de situații.

„Situația în 2025 a fost una critică, în premieră, pentru Republica Moldova, dar și în regiune se confruntă lumea la fel de mult în ultimul timp cu aceste situații episodice. Dar vreau să menționez doar un lucru, că în contextul politicilor de la Ministerul Agriculturii, ce ține de întrunirea condițiilor de biosecuritate, de bunăstare și sănătate a animalelor, Fondul de subvenționare a oferit acest sprijin pentru a susține proiectele care țintesc spre biosecuritate, bunăstare și sănătatea animalelor”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Amintim că, în urma focarelor din 2025, aproximativ 118.000 de porci au fost sacrificați pentru a stopa răspândirea virusului, inclusiv circa 65.000 la ferma din Roșcani și aproximativ 45.000 la cea din Cimișeni.