O nouă fraudă: Apeluri false în numele programului „Ajutor la contor”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre o nouă fraudă. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului „Ajutor la contor” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.

În acest context, autoritățile menționează că nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau linkuri și nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea datelor personale.

„Scopul acestor apeluri este obținerea ilegală a datelor în scop fraudulos. Fiți vigilenți, nu oferiți IDNP-ul sau datele cardului și nu răspundeți apelurilor suspecte”, se arată în comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Cetățenii sunt îndemnați să raporteze tentativele de fraudă la Linia verde: 0 8000 5000.