Mai multe persoane pleacă peste hotare decât se întorc: Ce spun specialiștii

Între 30.000 și 60.000 de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar în prezent peste un milion de cetățeni moldoveni trăiesc în afara țării, arată datele oficiale. Numărul celor care revin acasă este mai greu de stabilit, însă specialiștii observă, în ultimii ani, o ușoară tendință de revenire, în special în rândul persoanelor apropiate de vârsta pensionării.

Potrivit mediului academic, pentru a stimula întoarcerea unui număr mai mare de conaționali este esențială asigurarea stabilității sociale și politice.

Demograful Olga Găgăuz afirmă că, deși există cazuri de moldoveni care revin după perioade îndelungate petrecute peste hotare, balanța migrației rămâne negativă, deoarece plecările continuă să depășească revenirile. Ea menționează că fenomene similare au fost întâlnite și în alte state, care au reușit să le depășească prin politici publice orientate spre sprijinirea persoanelor revenite.

„Pe parcursul ultimilor ani, se observă migrația de reîntoarcere. Este caracteristică pentru persoanele care sunt în vârstă de 55 de ani și peste, între 55 și 65 aproximativ, care probabil au stat peste hotare mulți ani, poate câteva decenii și acum, fiind deja la vârstă de pre-pensionare, revin în țară. Evident, este o categorie foarte importantă pentru țara noastră, cei care pot să investească în dezvoltarea socioeconomică, vin poate cu unele acumulări financiare”, a spus Olga Găgăuz, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Referindu-se la motivele care ar putea determina mai mulți moldoveni să se întoarcă, Olga Găgăuz a subliniat că decizia este influențată de mai mulți factori, inclusiv nivelul de integrare în țările de destinație. Totuși, oportunitățile limitate de angajare din Republica Moldova nu constituie, în prezent, un factor suficient de atractiv pentru diaspora.