La un pas de tragedie: Două fete au căzut sub gheața unui lac din Capitală

2 martie 2026
Două fetițe au salvate după ce au ajuns sub gheață. Cazul a avut loc ieri-seară, în jurul orei 18:40, la lacul Nr. 3 din parcul Valea Trandafirilor din Capitală.

Este vorba despre două copile de 11 ani și 12 ani. Acestea s-ar fi jucat pe suprafața lacului, când stratul fragil de gheață a cedat iar copilele au ajuns în apă.

Acestea ar fi fost scoase din apă de către salvatori și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior au fost predate părinților care au sosit la fața locului.

