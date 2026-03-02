Noi reguli de trecere a frontierei cu România: Vor fi colectate date biometrice

Începând cu data de 2 martie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devine operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).

Potrivit autorităților, sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul UE, de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice ale persoanei pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat, în baza datelor deja înregistrate, ceea ce, pe termen lung, ar urma să contribuie la reducerea timpului de procesare la frontieră.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale de intrare, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a șederii. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat persoanei vizate.

Pentru a evita eventualele întârzieri în procesul de control la frontieră, Poliția de Frontieră recomandă persoanelor care beneficiază de excepții de la aplicarea sistemului EES să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care le confirmă statutul.