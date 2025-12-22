Ion Ceban oferă pământ pentru șmecheri. Legătura dintre casa lui Andronachi și un șantier lângă Circ

Potrivit investigației, la construcția din apropierea Parcului Valea Morilor se desfășoară lucrări de amenajare și finisare, iar proprietarii ar fi ajustat gardul după ce s-a stabilit că o porțiune de teren a fost ocupată ilegal, inclusiv din zona parcului municipal.

Jurnaliștii notează că imobilul ar fi rezultat după cumpărarea unei case vechi de către trei persoane, urmată de obținerea rapidă a unei autorizații de „reconstrucție cu extindere”, demolarea construcției inițiale și edificarea unei case noi, care ar depăși hotarele lotului inițial. Investigația mai arată că extinderea ar fi inclus și un teren alăturat înscris pe numele unei juriste asociate cu Andronachi, teren aflat sub sechestru.

În ceea ce privește terenul din parc, materialul menționează că ar fi fost înregistrat un drept de superficie pe o suprafață semnificativ mai mare decât cea indicată inițial în acte, pe fondul unei erori de înregistrare care ar fi modificat și statutul terenului. Conform investigației, într-un dosar penal legat de astfel de înregistrări, un registrator și o persoană apropiată de Andronachi au fost condamnați, însă nu au executat pedepse din cauza expirării termenului de prescripție.

Autorii investigației mai indică faptul că o instanță a anulat recent dreptul de superficie asupra terenului din parc ocupat de imobil, dispunând rectificarea registrului bunurilor imobile, iar decizia a fost contestată la Curtea de Apel. În paralel, ar exista și un litigiu separat în care Primăria cere demolarea părții din construcție care ar ocupa abuziv teren din parc.

Într-un alt capăt al orașului, investigația semnalează desfășurarea lucrărilor de construcție pe un teren din zona Circului, unde se pregătesc fundațiile pentru blocuri locative. Potrivit materialului, o parte a terenurilor ar aparține familiei unui fost consilier democrat, care ar fi acumulat parcele în zonă în timp și ar fi cumpărat, la preț normativ, inclusiv un lot care aparținea Primăriei, după litigii purtate de foști proprietari.

Investigația mai arată că pentru un alt lot din vecinătate ar fi fost obținut un drept de superficie pe termen lung, iar actele ar fi fost perfectate de același registrator menționat în cazul Valea Morilor. Conform informațiilor prezentate, Agenția Servicii Publice a cerut anularea superficiei și a câștigat în primă instanță, iar dosarul ar fi rămas pe rol la Curtea de Apel, cu ședințe reprogramate.

Autorii materialului susțin că în zonă au fost emise autorizații pentru construcții multietajate și că unele elemente administrative și corporative ar crea conexiuni între proiecte, inclusiv prin persoane care figurează în acte în tranzacții legate de imobilul din Valea Morilor și care ar deține funcții de conducere în companii implicate în alte proiecte imobiliare din aceeași arie.

Investigația mai consemnează că a fost construit un drum de acces cu finanțare privată, pe teren municipal, în baza unei autorizații, iar proiectul ar fi fost avizat rapid de autoritățile responsabile de securitatea circulației rutiere. Totodată, jurnaliștii menționează apariția unui alt șantier în vecinătate, unde ar fi avut loc lucrări de excavare, în timp ce compania vizată ar fi invocat că desfășoară doar evacuarea pământului depozitat anterior, nu lucrări de construcție.