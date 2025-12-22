Trei polițiști, demiși după incidentul armat de la IP Centru. Câte cartușe s-au găsit

Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări oficiale în cazul focurilor de armă trase la 19 decembrie în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, anunțând că au fost identificate trei cartușe, iar cazul este examinat de Procuratură și de o comisie disciplinară.

Potrivit IGP, instituția s-a autosesizat imediat după producerea focurilor de armă și a informat Procuratura pentru examinarea cazului, în vederea excluderii oricărei suspiciuni de mușamalizare. În paralel, vineri a fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară pentru elucidarea tuturor circumstanțelor.

Poliția precizează că, în momentul producerii incidentului, arma de serviciu a angajatului se afla în unitatea de gardă și nu era asupra acestuia. În urma primelor examinări efectuate la fața locului, au fost găsite trei cartușe.

Conform declarațiilor oferite de polițistul vizat, focurile ar fi fost trase din arma sa personală, deținută legal, care ar fi avut anumite defecțiuni. Toate aceste afirmații urmează a fi verificate în cadrul anchetei, inclusiv prin expertizarea armei.

Inspectoratul General al Poliției mai anunță că, la momentul incidentului, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru nu au avut loc conflicte între angajați sau persoane civile, în mod special cu împușcături.

Totodată, IGP informează că, în urma incidentului, au fost eliberați din funcție polițistul vizat, precum și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, inclusiv șeful și șeful adjunct.

Reacția Poliției vine după informațiile apărute în spațiul public privind tragerile cu arma în sediul IP Centru. Deputatul Vasile Costiuc a declarat că vineri, la etajul trei al Inspectoratului de Poliție Centru, unul dintre șefi ar fi tras aproximativ 30 de focuri de armă.