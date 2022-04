Letonia și Estonia, recunosc oficial acțiunile Rusiei în Ucraina drept „genocid”

Parlamentele Estoniei și Letoniei au recunoscut oficial acțiunile Rusiei în Ucraina drept ”genocid”, în timp ce liderii militari și politici de la Kremlin incită la crime ideologice, „crime brutale în masă”, scrie The Guardian.

Parlamentul Estoniei a declarat în rezoluție că „crime de război sistematice și masive” au fost comise împotriva națiunii ucrainene de către forțele armate ale Rusiei.

„Aceste crime sunt incitate ideologic de conducerea politică și militară a Rusiei și de autoritățile sale naționale de propagandă”.

Riigikogu recognizes #Russia‘s actions as genocide against the Ukrainian people & calls on the parliaments of other countries and international organizations to the same.

Statement of the Estonian parliament: https://t.co/GTwvAF1knR#WeStandWithUkraine #StopRussia #ArmUkraineNow pic.twitter.com/FDtIDTAeq9

— Riigikogu (@Riigikogu) April 21, 2022