Licitații trucate! Moldova riscă să plătească cu 36 de milioane € mai mult pentru centralele de energie

Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, Ministerul Energiei confirmă oficial că statul nu poate susține financiar ofertele rămase în concurs.

Proiectul, finanțat de Banca Mondială prin BIRD și gestionat de UCIPE, vizează instalarea unor motoare de cogenerare la CT Vest și CET Sursa 3, precum și modernizarea rețelelor de transformare și distribuție. Valoarea totală a pachetului este de 92 milioane de euro, din care componenta de cogenerare reprezintă 81 milioane de euro. Prima licitație internațională a fost lansată în 2023, însă anulată în 2024; o procedură nouă a fost deschisă la finalul anului 2024, după revizuirea documentației.

La licitație s-au înscris patru companii: BCC Group (Azerbaidjan), consorțiul condus de Iltechno (Turcia), Onur Group (Turcia) și Synergy Construct (Ungaria). Ulterior, UCIPE a descalificat BCC Group și Synergy Construct, invocând motive procedurale. În cazul BCC Group, decizia s-a bazat pe o presupusă neconformitate a documentului Bid Security, deși compania susține că a respectat exact indicațiile UCIPE — inclusiv formula privind valabilitatea garanției până la 25 octombrie 2025, dată comunicată chiar de autorități.

Rămase în concurs, ofertele liderilor turci au ridicat semne de întrebare: Iltechno a înaintat un preț de 111,5 milioane euro, iar Onur Group — 114 milioane euro. Diferența față de valoarea estimată a proiectului (81 milioane euro) și față de oferta BCC Group — 75,5 milioane euro, care nu a fost deschisă oficial, dar a fost comunicată în corespondența cu autoritățile — conturează o posibilă supralicitate de aproximativ 36 milioane euro.

Într-o adresare oficială emisă pe 17 octombrie 2025, Ministerul Energiei confirmă că statul nu poate susține prețurile ofertate de companiile rămase în licitație, precizând că acestea „depășesc semnificativ limitele bugetare stabilite” și că procedura trebuie reevaluată pentru a asigura eficiența financiară și sustenabilitatea proiectului. Totodată, ministerul recunoaște existența sesizărilor venite din partea ofertanților eliminați, care contestă deciziile UCIPE, și notează că un preț atât de ridicat ar pune în pericol capacitatea Republicii Moldova de a implementa proiecte energetice strategice.

Presa economică și surse din sector avertizează că o eventuală atribuire a contractului la un preț majorat cu peste 36 milioane euro ar genera un prejudiciu substanțial bugetului de stat, estimat la circa 700 milioane lei.

În paralel, Banca Mondială a anunțat o misiune la Chișinău între 24 și 27 noiembrie 2025, cu obiectivul de a discuta situația proiectului, acoperirea eventualului deficit de finanțare, etapele licitației controversate și pregătirea sectorului energetic pentru iarnă. Reprezentanții Băncii Mondiale urmează să prezinte și rezultatele modelului financiar actualizat pentru Termoelectrica, dar și recomandări pentru continuarea proiectului.