Moldova rămâne fără bovine. Satele sunt pustii

Tot mai puțini oameni cresc vaci în gospodării, iar fenomenul este vizibil în toată țara. La începutul anului, în sectorul casnic erau înregistrate aproximativ 70.000 de bovine, cu mult mai puține decât în anii precedenți, arată datele statistice. În multe sate, grajdurile au rămas goale, iar laptele de casă devine tot mai rar.

În comuna Alava din raionul Ștefan Vodă, localnicii explică dispariția vacilor prin vârsta înaintată, problemele de sănătate și costurile crescute pentru furaje. Pentru multe familii, îngrijirea unei vaci a devenit prea obositoare și prea scumpă.

„Apa minerală e mai scumpă decât laptele, iar până să ai lapte e o zi întreagă de muncă — cosit, hrănit, adăpat”, povestește un locuitor din Alava. Oamenii spun că și seceta din ultimii ani le-a îngreunat activitatea: verile sunt tot mai aride, iar furajele tot mai greu de obținut.

Primarul comunei, Veaceslav Sîvak, confirmă declinul accentuat: „Dacă acum doi ani aveam 20 de vaci în sat, astăzi a rămas una singură.”

Situația din Alava reflectă o tendință națională: vacile dispar din gospodăriile mici, iar odată cu ele se schimbă și ritmul vieții la sat. În schimb, marile ferme au înregistrat o ușoară creștere a efectivelor, de aproximativ 5%, sprijinite de subvențiile destinate sectorului zootehnic.

În satul Lazo, fermierul Serghei Filipov administrează o fermă cu circa 80 de bovine și spune că reușește să mențină producția de lapte la un nivel profitabil. „Zilnic producem 130-150 de litri. Dacă nu ar fi rentabil, nu aș crește vaci. Subvențiile de 3 lei pentru fiecare litru ne ajută mult”, afirmă el.

Anul trecut, FAO a oferit gospodăriilor mici câte 400 de kilograme de furaj concentrat pentru fiecare vacă, un sprijin binevenit pentru proprietarii de până la cinci bovine. Totuși, acest ajutor nu a reușit să oprească declinul în sate.

Astăzi, în timp ce unele ferme investesc și se modernizează, tot mai multe gospodării familiale renunță la vacă — un animal cândva indispensabil în gospodăria de la țară.