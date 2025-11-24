8 mandate validate de CC! Cine sunt noii parlamentari

Curtea Constituțională (CC) a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa”.

Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat și are studii în domeniul juridic, transmite Știri.md.

La fel, au fost validate mandatele altor patru deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, care sunt la al doilea mandat de parlamentar. Este vorba despre Ana Oglinda, care este medic pediatru, Vasile Porțevschi, care este pedagog, Oleg Canațui, care este inginer tehnolog și Efimia Bandalac, care este jurist.

De asemenea, Curtea Constituțională a validat mandatele lui Constantin Cuiumju și Nicolae Margarint, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Constantin Cuiumju are studii în inginerie și jurisprudență, iar Nicolae Margarint a studiat politologia și dreptul.

A fost validat și mandatul Angelei Cutasevici, aleasă pe lista Blocului Electoral „Alternativa”. Ea este pedagog și, în perioada 2019 – 2025, a fost viceprimar al Capitalei.

Mandatele noilor deputați au fost validate după ce, anterior, Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați. Este vorba de cinci deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, de două deputate din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – Nina Cereteu și Stela Onuțu, precum și de un deputat din Fracțiunea parlamentară „Alternativa” – Ion Ceban.

Cererile de demisie au fost depuse în contextul în care cele opt persoane au ales să își continue activitatea în funcțiile deținute până la obținerea mandatului de deputat.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant este atribuit supleantului imediat următor de pe listă, iar Curtea Constituțională hotărăște validarea sau nevalidarea acestuia, în cazul în care se constată încălcarea legislației electorale.