Macron: Planul de pace al lui Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni și NATO

Multe părți ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al președintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaților europeni ai Kievului, a declarat duminică președintele francez Emmanuel Macron în marja summitului G20 din Africa de Sud.

Propuneri precum utilizarea activelor rusești înghețate și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pot fi stabilite numai de către UE, a subliniat Macron.

‘Activele înghețate sunt deținute de europeni. Integrarea europeană a Ucrainei se află în mâinile europenilor. Ceea ce face NATO este în mâinile statelor membre NATO’, a insistat președintele francez, adăugând că planul SUA conține multe aspecte care necesită un consens mai larg.

El a subliniat că aliații europeni doresc pace, dar o pace care să țină seama de interesele de securitate ale Ucrainei și ale restului Europei.

Franța, Germania și Marea Britanie sunt hotărâte să determine SUA să revizuiască planul în 28 de puncte la o întâlnire care va avea loc duminică la Geneva, după ce propunerea, divulgată pe scară largă săptămâna aceasta, a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, întrucât ar oferi Rusiei concesii teritoriale și militare importante.

Conform planului, teritoriul regiunii estice Donbas (Donețk și Lugansk), inclusiv zone aflate în prezent sub controlul Ucrainei, ar urma să fie cedat Rusiei, iar armata ucraineană ar urma să fie redusă drastic la 600.000 de soldați.

NATO ar fi invitată să declare că alianța nu se va mai extinde în viitor, excluzând practic orice aderare a Ucrainei.

Rusia, în schimb, ar trebui să facă doar concesii relativ minore, inclusiv la renunțarea la activele înghețate în UE, care ar urma să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei, notează dpa.

În schimbul acceptării acestor concesii, Ucrainei i s-au promis garanții de securitate nespecificate din partea Washingtonului. De asemenea, Ucrainei i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană.