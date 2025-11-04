Lidera din Edineț a PP „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare. Riscă să rămână și fără aproape 5 milioane de lei

Președinta Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, de asemenea, din contul inculpatei, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de aproximativ 4,9 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Sechestru aplicat pe bunurile acesteia a fost menținut.

„Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani cu executarea acesteia în penitenciar semiînchis pentru femei și a privat-o de dreptul de a exercita activități de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe o durată de 5 ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința acesteia a fost menținută măsura preventivă – arestul preventiv (măsură solicitată de acuzator pentru că inculpata nu se prezenta la ședințele de judecată), fiind anunțată în căutare”, precizează PA.

Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpata, activând în calitate de Președintă al Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și, împreună cu alți membri ai partidului, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului.

Astfel, inculpata ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de aproximativ 4,9 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale.

Procurorii urmează să decidă în termen de 15 zile dacă vor contesta sentința.