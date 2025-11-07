LIVE: Ședința Parlamentului. Roberta Metsola susține un discurs

Parlamentul se convoacă astăzi, 7 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-o ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi.

De asemenea, deputații vor examina proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului, precum și proiectul de modificare a componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.

În deschiderea ședinței, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.

Ulterior, Roberta Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Agenda vizitei mai include o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferință de presă. De asemenea, Roberta Metsola se va întâlni cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

De menționat că, în luna noiembrie a anului 2022, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a mai susținut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, transmițând un mesaj de susținere a parcursului european al țării noastre.