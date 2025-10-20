Locuitorii din trei raioane beneficiază de consultații medicale gratuite

Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Potrivit CNAM, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anume: pe 20 octombrie – în Centrul de Sănătate Cojușna; pe 21 octombrie – în Centrul de Sănătate Sireți; pe 22 octombrie – în Oficiul Medicilor de Familie Scoreni; pe 23 octombrie – în Oficiul Medicilor de Familie Căpriana; pe 24 octombrie – în Centrul de Sănătate Lozova.

Tot în această săptămână, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor în diferite localități din raioanele Cantemir și Ungheni: pe 20 octombrie – în Coștangalia; pe 21 octombrie în localitatea Țărăncuța; în zilele de 22 și 23 octombrie – în Cîietu și Dimitrov; pe 24 octombrie – în Țolica; în intervalul 20-24 octombrie – în Todirești, Ungheni.

Conform datelor CNAM, săptămâna trecută, au beneficiat de consultațiile medicilor stomatologi peste 400 de copii.