Lovitură comercială din SUA, pasivitate totală la Chișinău

Statele Unite au impus oficial, începând de astăzi, taxe vamale de 25% pentru produsele din Republica Moldova, o măsură dură care afectează exporturile și imaginea comercială a țării. În loc să reacționeze ferm și cu planuri de compensare, autoritățile de la Chișinău au adoptat o poziție resemnată, susținând că impactul este minim. Potrivit Guvernului, doar 20 de companii moldovenești ar fi vizate, iar piața americană ar reprezenta „doar 3% din totalul exporturilor”.

Această abordare minimalizatoare ridică semne de întrebare într-un context economic deja vulnerabil. Într-o economie fragilă ca cea a Moldovei, fiecare piață contează. În loc să vadă această sancțiune ca pe un semnal de alarmă, autoritățile o tratează ca pe o problemă marginală. De fapt, în condițiile în care marile piețe externe devin tot mai competitive, orice pierdere de teren poate genera efecte în lanț asupra producției și locurilor de muncă.

Guvernul nu a prezentat nicio strategie clară pentru a sprijini companiile afectate sau pentru a negocia în mod activ cu partenerii americani o scutire sau amânare. În alte țări, astfel de măsuri externe declanșează reacții dure și protecționiste în favoarea producătorilor locali. În Moldova, în schimb, pare să domine resemnarea diplomatică și absența unei viziuni economice coerente.

Contextul general sugerează o lipsă de anticipare și o eșuare a politicii comerciale externe. Taxele impuse de SUA nu au venit peste noapte, ci au fost anunțate în cadrul unui val mai larg de măsuri împotriva unor țări care beneficiau anterior de regimuri comerciale preferențiale. Moldova nu doar că nu a negociat o derogare, dar nici nu a pregătit un plan de atenuare a impactului.

Aceasta este încă o dovadă că statul moldovean devine tot mai absent din marile bătălii economice internaționale. Într-un moment în care comerțul global este supus presiunilor geopolitice, Republica Moldova pare nepregătită și fără reflexe defensive. În loc să-și apere exportatorii cu determinare, autoritățile preferă un discurs de calm fals și inactivitate.

Până când nu vom învăța să reacționăm prompt, să negociem și să oferim sprijin real sectoarelor afectate, Moldova va rămâne un jucător pasiv într-o economie globală care nu iartă slăbiciunile. Taxele americane nu sunt doar un obstacol comercial, ci și un test de maturitate pentru guvernarea economică a țării.