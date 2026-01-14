Ludovic Orban: „Cred în unire. Consider că este firească și legitimă. Și ar fi fost foarte normal să se fi petrecut până acum”

Fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban, a intervenit în dezbaterea reaprinsă despre Unirea Republicii Moldova cu România, după declarațiile președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, Orban salută faptul că, pentru prima dată de la destrămarea URSS, un președinte ales al Republicii Moldova afirmă deschis că ar vota pentru unire și susține că reunificarea este nu doar posibilă, ci și necesară pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Pentru Ludovic Orban, declarațiile Maiei Sandu reprezintă un moment de cotitură în discursul public despre Unire. Fostul premier român a subliniat importanța simbolică și politică a acestei poziționări.

„Pentru prima oară de la destrămarea URSS, un președinte ales al Republicii Moldova spune că ar vota pentru unirea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Chiar dacă Maia Sandu consideră că încă nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România și preferă să meargă pe drumul integrării europene, important este că lasă să se înțeleagă că unirea cu România ar fi o alternativă posibilă dacă ar exista un suport majoritar în populația Republicii Moldova”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier și-a exprimat propria convingere unionistă, prezentând Unirea drept un demers firesc și legitim, care ar fi trebuit să se producă deja în urmă cu mai bine de trei decenii.

„Cred în unire. Consider că este firească și legitimă. Și ar fi fost foarte normal să se fi petrecut până acum. Nu s-a întâmplat pentru că revolta populară a fost confiscată de grupul prosovietic condus de Ion Iliescu, care a pus mâna pe putere și a jucat mult timp după partitura primită de la Moscova. Ulterior, atât în România, cât și în Republica Moldova pașii făcuți pentru regăsire și apropiere naturală au fost șovăielnici și cu multe poticneli”, a explicat el.

În pofida contextului geopolitic actual, aparent nefavorabil, Orban consideră că reanimarea subiectului reunificării poate genera o nouă înțelegere a necesității acesteia.

„Astăzi, deși contextul geopolitic pare mai degrabă nefavorabil, în realitate poate să îi facă pe mulți să înțeleagă că unirea este posibilă, necesară și benefică pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Depinde doar de noi să înțelegem asta și să acționăm inteligent și hotărât pentru a ne împlini destinul”, a asigurat Orban.

Postarea este însoțită și de o notă simbolică, prin care Ludovic Orban evocă momentul istoric al Unirii din 1918.