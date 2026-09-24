Lukoil a ieșit din joc: Cine a preluat piața carburanților de sute de milioane de lei

Sancționarea grupului petrolier rus Lukoil și restricționarea activității companiei în domenii considerate strategice pentru securitatea statului au schimbat semnificativ piața achizițiilor publice de carburanți din R. Moldova. În timp ce Lukoil-Moldova a trecut de la contracte de aproximativ 268 de milioane de lei în 2025 la niciun contract în primele opt luni din 2026, alte companii petroliere și-au dublat sau chiar triplat valoarea contractelor cu instituțiile publice.

Jurnaliștii de la Zdg.md scriu „Avante” SRL a ajuns în fruntea companiilor petroliere după valoarea contractelor publice obținute în 2026, datorită unui singur acord, de 146 de milioane de lei, încheiat cu Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”.

Diferența față de anul trecut este considerabilă. În 2025, compania obținuse un singur contract public, de 658.000 de lei, cu Regia Autosalubritate. „Avante” este controlată de omul de afaceri Grigorie Chiriac și fiii săi, Vitalie și Valeriu Chiriac, și dispune de trei depozite petroliere, șapte stații PECO și peste 40 de autocisterne. Carburanții comercializați de companie provin din România, producătorul indicat în documentele de achiziții fiind „Rompetrol Rafinare” SA.

O creștere importantă a înregistrat și „Vento”. În primele opt luni din 2026, compania a semnat contracte cu instituțiile statului în valoare de peste 130 de milioane de lei, față de aproximativ 53 de milioane de lei pe parcursul întregului an 2025.

Printre principalii clienți publici se numără Inspectoratul General al Poliției, cu contracte de 41 de milioane de lei, Poliția de Frontieră – aproape 19 milioane, Serviciul Vamal – 7,4 milioane, ANSA – aproape 6 milioane și Poșta Moldovei – 5,5 milioane de lei.

„Vento Retail” este deținută de frații Andrian și Igor Borș. Compania indică drept țară de origine a benzinei A-95 și motorinei Euro 5 România, combustibilul fiind produs tot de „Rompetrol Rafinare” SA.

Petrom și-a dublat valoarea contractelor

„Petrom-Moldova” a trecut de la aproximativ 22 de milioane de lei în contracte publice în 2025 la peste 46 de milioane de lei în primele opt luni din 2026.

Printre cele mai mari contracte din acest an se numără cele cu Agenția Servicii Publice – 8,5 milioane de lei, Moldelectrica – 6,9 milioane, Inspectoratul General al Poliției – 3,1 milioane, Serviciul de Informații și Securitate – 3 milioane și Poliția de Frontieră – 2,7 milioane de lei.

Compania este deținută integral de OMV Petrom SA, care operează rafinăria Petrobrazi din România.

Rompetrol revine puternic și devine furnizorul Aeroportului

O schimbare importantă s-a produs și în cazul „Rompetrol-Moldova”. Compania avusese o prezență redusă pe piața achizițiilor publice, iar în 2025 semnase doar trei contracte, în valoare totală de aproximativ două milioane de lei.

În primele opt luni din 2026, valoarea contractelor sale a ajuns însă la aproximativ 41 de milioane de lei. Printre beneficiari se numără Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, IGSU, Aeroportul Internațional Chișinău, Orhei Transport și Serviciul Fiscal de Stat.

Separat, compania românească „Rompetrol Rafinare” SA a început în premieră să livreze combustibil Jet A1 Aeroportului Internațional Chișinău, după ce baza petrolieră a Lukoil de la Aeroport a trecut în proprietatea statului.

Aeroportul a încheiat două contracte cu „Rompetrol Rafinare”. Primul, semnat în mai, valorează 563 de milioane de lei. Al doilea, atribuit în urma unei licitații și semnat în august, are o valoare de aproximativ 700 de milioane de lei și prevede furnizarea combustibilului pentru aviație până în ianuarie 2027.

„Rompetrol Rafinare” operează rafinăria Petromidia Năvodari și este controlată de KMG International, parte a grupului național petrolier kazah KazMunayGas. Statul român deține, prin Ministerul Energiei, 44,7% din acțiunile companiei.

Now Oil și-a triplat contractele, iar Bemol a revenit

„Now Oil Retail” a ajuns la contracte publice de aproape 18 milioane de lei în primele opt luni din 2026, de aproape trei ori mai mult decât cele 6,4 milioane de lei din întreg anul precedent. Cel mai mare contract, de 6,9 milioane de lei, a fost încheiat cu Inspectoratul General al Poliției.

În același timp, „Bemol” a revenit pe piața achizițiilor publice după o absență de câțiva ani. Până în septembrie 2026, compania semnase nouă contracte, în valoare totală de aproape patru milioane de lei. Ultima sa prezență pe această piață fusese în 2022, când obținuse un singur contract de 683.000 de lei.

Lukoil, de la 268 de milioane de lei la zero

Schimbările de pe piața achizițiilor publice vin după sancțiunile și restricțiile impuse Lukoil. Compania, prezentă în R. Moldova din 1995, obținuse în 2025 contracte publice de aproximativ 268 de milioane de lei. În primele opt luni ale acestui an nu a mai semnat niciunul.

În decembrie 2025, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a dispus revenirea complexului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului și a interzis activitatea Lukoil în domenii de interes strategic pentru securitatea statului cu beneficiarii și fondatorii existenți.

După ce compania nu s-a conformat deciziei în termenul stabilit, în ianuarie 2026 i-a fost aplicată o amendă de cinci milioane de lei. La 29 ianuarie, autoritățile au anunțat că activele Lukoil de la Aeroport au revenit în proprietatea statului.