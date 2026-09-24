Fiodor Gagauz, susținut de PSRM în cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Partidul Socialiștilor anunță că îl va susține la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pe Fiodor Gagauz, fost deputat socialist. Acesta a declarat anterior că va candida independent la scrutinul din 15 noiembrie.

Decizia a fost luată de Comitetul Executiv Politic al PSRM. Formațiunea își argumentează susținerea prin experiența lui Fiodor Gagauz în administrația publică, structurile de drept, Adunarea Populară a Găgăuziei și Parlament.

Potrivit PSRM, această experiență îi va permite să reprezinte interesele locuitorilor regiunii și să contribuie la dezvoltarea economică și socială a Găgăuziei.

Fiodor Gagauz, care a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan, este originar din satul Gaidar, UTA Găgăuzia, și este jurist de profesie. Acesta a deținut mai multe funcții de conducere în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv funcția de șef al Direcției afaceri interne a Găgăuziei. Ulterior, a fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

În perioada 2014-2025, Fiodor Gagauz a fost deputat în Parlament și a făcut parte din fracțiunea PSRM.