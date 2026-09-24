Politică

Fiodor Gagauz, susținut de PSRM în cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Photo of Timpul.md Timpul.md24 septembrie 2026
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Partidul Socialiștilor anunță că îl va susține la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pe Fiodor Gagauz, fost deputat socialist. Acesta a declarat anterior că va candida independent la scrutinul din 15 noiembrie.

Decizia a fost luată de Comitetul Executiv Politic al PSRM. Formațiunea își argumentează susținerea prin experiența lui Fiodor Gagauz în administrația publică, structurile de drept, Adunarea Populară a Găgăuziei și Parlament.

Potrivit PSRM, această experiență îi va permite să reprezinte interesele locuitorilor regiunii și să contribuie la dezvoltarea economică și socială a Găgăuziei.

Fiodor Gagauz, care a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan, este originar din satul Gaidar, UTA Găgăuzia, și este jurist de profesie. Acesta a deținut mai multe funcții de conducere în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv funcția de șef al Direcției afaceri interne a Găgăuziei. Ulterior, a fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

În perioada 2014-2025, Fiodor Gagauz a fost deputat în Parlament și a făcut parte din fracțiunea PSRM.

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Photo of Timpul.md Timpul.md24 septembrie 2026
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Timpul.md

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