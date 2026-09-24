Mecanisme noi pentru combaterea proceselor judiciare abuzive împotriva jurnaliștilor și activiștilor

Jurnaliștii, activiștii civici și avertizorii de integritate vor beneficia de noi garanții împotriva proceselor judiciare abuzive, intentate pentru a-i intimida sau reduce la tăcere. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice, cunoscute drept SLAPP.

Proiectul, elaborat de Ministerul Justiției, introduce mecanisme pentru identificarea și respingerea rapidă a acțiunilor abuzive. Acestea vor fi examinate cu prioritate și în regim de urgență, iar legea privind libertatea de exprimare va include criterii care vor permite instanțelor să stabilească dacă o acțiune are caracter SLAPP.

Potrivit autorilor, procedurile SLAPP sunt caracterizate de un dezechilibru de putere și resurse între reclamant – de regulă, o persoană publică, un politician sau o corporație – și pârât.

La solicitarea pârâtului, instanța va putea obliga reclamantul să depună o cauțiune pentru acoperirea cheltuielilor de judecată estimate și a eventualelor despăgubiri. Persoana vizată va fi scutită de taxa de stat și taxa de timbru, iar victimele vor beneficia de remedii specifice.

Dacă instanța constată caracterul abuziv al acțiunii, reclamantul riscă o amendă de la 1.000 la 250.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru cazurile în care persoane influente folosesc autoritățile statului, inclusiv Poliția, pentru a sancționa sau hărțui jurnaliștii.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial.