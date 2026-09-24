Partidul Nostru propune prin lege intervenție imediată în cazurile de violență

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat promovarea unui proiect de lege care prevede intervenția specializată și imediată a Poliției în cazurile de violență în familie, continuitatea protecției victimelor și răspunderea pentru neglijență în serviciu.

„O femeie care se află în pericol nu trebuie să aibă tată sau frate ca să fie apărată. Ea trebuie să fie apărată de stat”, a declarat Usatîi.

Potrivit lui, mecanismele existente sunt prea complicate, iar în unele cazuri responsabilitatea este pasată de la o instituție la alta.

„Astăzi avem niște mecanisme mai complicate. Ori avem un dosar plimbat prin instituții, ori o instituție dă vina pe alta”, a spus liderul Partidului Nostru.

Renato Usatîi susține că fiecare inspectorat sau sector de Poliție ar trebui să aibă un responsabil pentru astfel de cazuri, iar la apelul unei femei aflate în pericol să fie trimisă imediat o grupă operativă, fără ca victima să fie trimisă de la o instituție la alta pentru a depune plângeri.

„Trebuie să fie grupă operativă și să reacționeze așa cum dumneavoastră vedeți în știri că fac polițiștii și subdiviziunile speciale la reținerea unei grupări criminale. Iată această atitudine trebuie să fie atunci când o femeie cere ajutor. Persoana responsabilă să poată aplica forța imediat, așa cum se procedează la reținerea criminalilor”, a declarat Usatîi.

El a comparat intervenția în cazurile de violență cu modul în care funcționează serviciul de ambulanță, unde intervenția este declanșată prin apel, fără ca pacientul să demonstreze în prealabil de ce are nevoie de un anumit specialist.

„Nu-i spune nimeni: scrieți o cerere, arătați că aveți nevoie de chirurg sau de traumatolog. De ce atunci, când o femeie cere ajutor, trebuie să treacă printr-o asemenea procedură?”, a întrebat Usatîi.

În opinia sa, statul trebuie să intervină inclusiv în localitățile unde victimele se confruntă cu agresori care profită de faptul că acestea nu au rude care să le apere.