Lumea între foamete și obezitate — alarmă globală și apel la schimbare

Pe 16 octombrie, omenirea marchează Ziua Mondială a Alimentației sub deviza „Mână în mână pentru alimente mai sigure și un viitor mai bun” — un apel global pentru solidaritate și acțiune comună în fața crizei alimentare. Anul 2025 marchează totodată 80 de ani de la fondarea FAO, instituția care reafirmă dreptul fundamental al fiecărui om la hrană sigură și nutritivă.

Potrivit datelor FAO, peste 673 de milioane de persoane din lume suferă de foame, în timp ce 1,05 miliarde de tone de alimente ajung anual la gunoi, arată raportul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) 2024. În același timp, obezitatea s-a dublat la adulți și s-a cvadruplat la adolescenți, afectând peste 390 de milioane de copii și tineri la nivel global — o imagine paradoxală a lumii moderne, prinsă între risipa alimentară și excesul de greutate.

În Republica Moldova, realitatea este la fel de contrastantă. Datele studiului STEPS 2021 arată că 63,9% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% — obezi. În rândul adolescenților, 16% sunt supraponderali și 4% obezi, în timp ce 2,5% din populație suferă de subnutriție. Mai mult, 6,6% dintre copiii sub cinci ani sunt prea scunzi pentru vârsta lor, potrivit Indicelui global al foamei 2024.

Pentru a combate aceste dezechilibre, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică implementează politici nutriționale prin Programul național pentru prevenirea bolilor netransmisibile 2023–2027. Obiectivul: reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi trans, în paralel cu promovarea unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos.

Inițiativele sunt sprijinite de Proiectul moldo-elvețian „Viață sănătoasă”, finanțat de Guvernul Elveției. În acest context, pe 20 octombrie 2025, la USMF „Nicolae Testemițanu”, va avea loc cea de-a treia ediție a Simpozionului internațional „Nutriția modernă: provocări și oportunități”, cu tema „Promovarea alimentației sănătoase prin schimbare de comportament”. Ministerul Sănătății reamintește: alimentația echilibrată nu e doar o alegere personală, ci o responsabilitate comună — a fiecărui cetățean și a întregii societăți.