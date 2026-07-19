Colț de rai în centrul Capitalei: Cum arată grădina cu specii rare din Cartea Roșie

În centrul Chișinăului se află o adevărată oază verde, care adăpostește numeroase specii de arbori, arbuști și flori, inclusiv plante rare și pe cale de dispariție. Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală reprezintă unul dintre „plămânii verzi” ai orașului.

Grădina a fost vizitată de echipa emisiunii „Bine Bine Show”, care a descoperit istoria locului și diversitatea plantelor păstrate aici.

La mijlocul secolului al XIX-lea, pe acest teren exista o grădină-parc. Grădina Botanică propriu-zisă a fost înființată la începutul secolului trecut, cu scopul de a prezenta întreaga diversitate a florei de pe teritoriul Basarabiei.

Șeful Secției Științele Naturii din cadrul muzeului, Sergiu Pană, a explicat că, de-a lungul anilor, colecția a fost completată cu noi plante. O atenție deosebită a fost acordată speciilor pe cale de dispariție, incluse în Cartea Roșie.

Totodată, grădina a fost organizată astfel încât să reproducă flora specifică zonelor de nord, centru și sud ale Republicii Moldova.Speciile de plante sunt repartizate în sectoare care ilustrează flora de pădure și cea de stepă. Un spațiu separat este dedicat plantelor acvatice.

În cadrul grădinii a fost amenajat și un ferigariu. Sergiu Pană a precizat că aici urmează să fie cultivate diferite specii de ferigi, dar și alte plante care preferă zonele pietroase și calcaroase.

Un farmec aparte îi este oferit grădinii de plantele care înfloresc primăvara. Printre acestea se numără ghioceii, viorelele și brebenii.

Potrivit specialistului, în perioada înfloririi, grădina devine un mic spațiu de recreere în care vizitatorii pot admira frumusețea florilor de primăvară.În Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală se află și un foișor din lemn, precum și un havuz. Ambele au fost construite în anul 1889 de arhitectul Alexandru Bernardazzi.