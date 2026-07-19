Patru tineri, anchetați la Călărași după un presupus abuz sexual în grup

Patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 21 de ani sunt cercetați penal după ce ar fi întreținut acte sexuale cu o tânără de 19 ani, într-o locuință din orașul Călărași. Circumstanțele în care s-a întâmplat totul, inclusiv dacă actele au fost consimțite, urmează să fie stabilite de anchetatori.

Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 iulie. Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați de prietena tinerei, cu care aceasta locuia în chirie.

La revenirea acasă, prietena a găsit-o pe tânără împreună cu cei patru tineri, într-o situație care a determinat-o să solicite imediat intervenția Poliției.

În urma primelor măsuri procesuale, oamenii legii au stabilit că tânăra ar fi convenit să se întâlnească la domiciliul său cu cei patru tineri. Aceștia ar fi consumat împreună băuturi alcoolice, după care, în circumstanțe care urmează să fie elucidate, ar fi întreținut acte sexuale cu ea.

Preliminar, s-a stabilit că tânăra i-ar fi cunoscut pe cei patru pe rețelele de socializare. Cu unul dintre aceștia s-ar mai fi întâlnit anterior și ar fi întreținut relații intime.Tânăra urmează să fie supusă unei expertize medico-legale, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și administrarea probelor necesare.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar cei patru tineri sunt cercetați penal. Potrivit Poliției, aceștia s-au prezentat din proprie inițiativă la organul de urmărire penală, unde sunt efectuate acțiunile procesuale necesare pentru elucidarea completă și obiectivă a cazului.