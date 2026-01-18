Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE

Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas.

Prima postare de pe rețeaua X a înaltului oficial al Kremlinului a venit după ce Ursula von der Leyen a spus că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale legilor internaționale. Ele sunt esențiale pentru Europa și comunitatea internațională ca întreg”, ea reacționând după ce Trump a anunțat taxe vamale pentru opt țări europene care s-au opus anexării Groenlandei.

„Dragă Ursula”, a reacționat Dmitriev, „nu-l provoca pe Tăticu (Daddy)!”.

„Ia-i înapoi pe cei 13 soldați trimiși în Groenlanda. S-ar putea să primești câte un procent de extra taxe vamale pentru fiecare soldat trimis”, a adăugat emisarul lui Putin.

El a reacționat și după ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus, după evoluțiile de sâmbătă, că „China și Rusia probabil că se distrează de minune. Ele sunt cele care beneficiază de diviziunile dintre aliați. (…) Tarifele riscă să sărăcească Europa și Statele Unite și să submineze prosperitatea noastră comună.”

„Dragă Kaja, mai bine să nu bea înainte să postezi (pe rețelele de socializare)” a scris Dmitriev pe X după ce a distribuit mesajul lui Kallas, referire la o declarație de zilele trecute a acesteia, că e un „moment bun” pentru a te apuca de băut.

„Să amenință SUA că va deveni mai săracă nu e mutarea de forță care crezi tu că e”, a adăugat el.

El a postat o serie întreagă de mesaje pe X, inclusiv unul în care a redistribuit anunțul lui Trump privind noile taxe vamale, Dmitriev susținând că este vorba despre „colapsul uniunii transatlantice”. „În sfârșit, avem ceva ce merită discutat la Davos”, a adăugat el, făcând referire la Forumul de săptămâna viitoare.