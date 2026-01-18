„Maladeț, Moldova”: Paula Seling, taxată dur după mesajul în rusă la Eurovision

Paula Seling, interpretă din România și membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a stârnit un val de critici pe rețelele sociale după ce a felicitat publicul cu expresia rusească „Maladeț, Moldova!” („Bravo, Moldova”).

În spațiul online, mai multe persoane publice și utilizatori au comentat momentul. Printre mesajele apărute se numără și reacții ironice, dar și critici directe în care se cer scuze publice din partea artistei.

De asemenea, criticile s-au mutat și pe pagina de Facebook a Paulei Seling, unde unii utilizatori au acuzat-o că șterge comentariile care îi atrag atenția asupra incidentului.

În comentarii, internauții au scris, printre altele:

„O persoană publică care șterge comentariile în care oamenii îi fac observație fără insulte este o persoană neasumată și nu merită să fie persoană publică! În Moldova se spune „bravo”, nu „maladeţ”. „Maladeț” e din rusă.”

„Scuze, dar nu mă identific cu cuvântul rusesc pe care l-ai spus în direct. Și când mă gândesc că la fiecare Crăciun ascult colindele tale.”

„Nu ștergeți comentariile că nu o să le puteți șterge la infinit. Vrem scuze publice!”

„Doamnă, e jenant și trist că din postura dumneavoastră de membru al juriului ați pronunțat niște cuvinte al căror sens cel mai probabil nu l-ați cunoscut.”

Ulterior, interpreta a publicat o înregistrare video în care și-a cerut scuze pentru exprimarea folosită. Paula Seling a spus că a folosit un cuvânt despre care nu știa că este în rusă, încercând „să fie drăguță și simpatică”. „Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică”, spune artista.

Finala Națională Eurovision Moldova 2026 a avut loc sâmbătă seară, pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău. Din juriul internațional au făcut parte Eric Liman, Jamala, Deban Aderemi, Efendi și Paula Seling.

Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision de la Viena. Artistul a obținut punctajul maxim din partea juriului internațional, juriului național și publicului.