VIDEO: Alertă la granița României. Atacuri rusești cu bombă surprinse de românii din Chilia

Bombardamente în această dimineață în apropiere de țara noastră, văzute de locuitorii din Chilia. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, mai ales că nu este primul eveniment de acest fel.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere amplasate în curtea unui localnic. Pe imagini sunt surprinse două explozii puternice repetate în apropiere foarte mare de graniță.

Oamenii din zonă sunt terifiați după ce imaginile au fost făcute publice și se tem pentru viețile lor.

