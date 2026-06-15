MAI propune identificarea obligatorie a tuturor utilizatorilor de cartele PrePay

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de lege care prevede identificarea obligatorie a utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice mobile, inclusiv a celor care folosesc cartele preplătite (PrePay). Documentul urmează să fie examinat în ședința Guvernului din 17 iunie 2026.

Potrivit proiectului, furnizorii de servicii mobile vor fi obligați să identifice utilizatorii atât în cazul abonamentelor, cât și al cartelelor preplătite. Pentru cartelele PrePay, identificarea va trebui efectuată cel târziu în momentul activării.

Datele colectate vor include, în cazul cetățenilor Republicii Moldova, numele, prenumele, IDNP-ul și datele actului de identitate. Verificarea informațiilor va fi realizată prin interogarea Registrului de stat al populației, prin intermediul platformei MConnect.

Proiectul prevede că identificarea va putea fi efectuată în magazinele operatorilor, prin intermediul reprezentanților autorizați sau la distanță, folosind semnătura electronică, alte mijloace de identificare electronică ori proceduri digitale de verificare a identității.

Până la finalizarea procesului de identificare, cartelele SIM și eSIM vor putea fi utilizate doar pentru servicii tehnice minime care urmează să fie stabilite de autoritatea de reglementare.

Datele de identificare vor fi păstrate pe întreaga durată de utilizare a serviciului și încă 12 luni după încetarea utilizării numărului de telefon.

Autorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru combaterea utilizării anonime a cartelelor mobile în escrocherii, fraude informatice, alerte false cu bombă și alte infracțiuni. În nota de fundamentare se arată că, în prezent, pe piața din Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, iar aproximativ 88% dintre acestea sunt comercializate prin rețele de distribuție terțe.

Proiectul stabilește că noile reguli nu vor fi aplicate retroactiv. Obligația de identificare va viza doar numerele activate după intrarea în vigoare a legii. Totodată, legea va intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, pentru a permite operatorilor să își adapteze sistemele și procedurile.

Potrivit documentului, proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și propune completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 72/2025 cu un nou articol dedicat identificării utilizatorilor serviciilor mobile.