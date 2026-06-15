Scurgere masivă de informații în administrația Trump: discuțiile secrete despre Iran și dosarele Epstein vor fi publicate într-o carte

Scandal de proporții uriașe la Casa Albă, unde oficialii din cercul intim al președintelui Donald Trump trăiesc cu un scenariu de coșmar. Există temeri serioase că discuții ultrasecrete purtate în celebra „Situation Room”, centrul de comandă pentru crize de securitate națională, ar fi fost înregistrate pe ascuns.

Înregistrările ar sta la baza unei cărți explozive despre culisele administrației, generând panică la Washington din cauza unei posibile breșe de securitate fără precedent.

Spionaj în „Situation Room”? Cartea care a aruncat în aer Casa Albă

Potrivit informațiilor publicate de The Daily Beast, care citează Axios, oficialii americani suspectează că detalii din reuniuni extrem de confidențiale au ajuns la jurnaliștii Jonathan Swan și Maggie Haberman de la The New York Times. Informațiile apar în fragmentele din viitoarea lor carte, intitulată „Schimbare de regim: din culisele președinției imperiale a lui Donald Trump” (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump), volum ce va fi lansat în Statele Unite pe 23 iunie.

„Ne temem că unele dintre cele mai sensibile conversații ale noastre au fost înregistrate”, a mărturisit o sursă din administrație, adăugând cu îngrijorare că oficialii „nu au nicio idee care dintre ele” au fost captate.

Dacă suspiciunile se confirmă, situația reprezintă o breșă majoră de securitate. În Situation Room, locul unde se decid operațiuni militare și strategii în caz de crize internaționale, dispozitivele electronice de înregistrare sunt strict interzise.

Până în prezent, Administrația Trump nu a contestat autenticitatea fragmentelor publicate, deși acestea redau discuțiile aproape cuvânt cu cuvânt.

Discuțiile secrete despre Iran și detaliile din spatele războiului

Unul dintre cele mai incendiare pasaje din carte descrie o întâlnire din 11 februarie între Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, axată pe posibile lovituri asupra Iranului. Cartea descrie cu acuratețe aranjamentul participanților în sală și reacțiile acestora. După ce Netanyahu a prezentat un plan pentru schimbarea regimului de la Teheran, Trump ar fi replicat scurt: „Sună bine pentru mine”.

Aceste dezvăluiri dau o lovitură puternică imaginii Washingtonului, arătând că în timp ce SUA negociau oficial dosarul nuclear iranian, în culise se trasau deja planurile de atac:

Negocierile oficiale: Discuțiile indirecte mediate de Oman începuseră pe 6 februarie 2026 la Mușcat și continuaseră la Geneva pe 17 și 26 februarie.

Discuțiile indirecte mediate de Oman începuseră pe 6 februarie 2026 la Mușcat și continuaseră la Geneva pe 17 și 26 februarie. Declanșarea conflictului: Rundele de dialog aveau loc cu doar două zile înainte ca SUA și Israelul să lanseze oficial atacurile asupra Iranului, pe 28 februarie 2026.

În ziua următoare întâlnirii dintre Trump și Netanyahu, oficialii americani au analizat scenariile Israelului. Secretarul de stat Marco Rubio ar fi reluat o caracterizare dură a directorului CIA, John Ratcliffe, care numise planurile drept „farcice” și lipsite de realism. „Cu alte cuvinte, sunt prostii”, ar fi comentat Rubio, conform cărții.

Dosarele Jeffrey Epstein și posibila grațiere a lui Ghislaine Maxwell

Volumul nu se oprește la secretele de război, ci atinge și subiectul extrem de sensibil al dosarelor lui Jeffrey Epstein, fostul finanțator condamnat pentru infracțiuni sexuale pe care Donald Trump l-a cunoscut în trecut.

Conform jurnaliștilor, vicepreședintele JD Vance ar fi descris dosarele Epstein drept „o problemă uriașă” și ar fi cerut publicarea lor. Mai mult, în cadrul aceleiași întâlniri, oficialii ar fi analizat posibilitatea grațierii lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein condamnată pentru trafic sexual. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, ar fi avertizat imediat că situația reprezintă „o uriașă problemă de imagine” pentru întreaga administrație.

Cum se apără jurnaliștii / Furia lui Donald Trump

În timp ce autorii au refuzat să comenteze oficial, un purtător de cuvânt al publicației The New York Times a explicat că materialul se bazează pe mai bine de 1.000 de interviuri cu apropiați ai lui Trump și oficiali din administrație. Pentru citatele directe, aceștia au folosit mărturii ale participanților, notițe consemnate la momentul respectiv, înregistrări sau transcrieri.

Presa de peste ocean relatează că Donald Trump este furios din cauza scurgerilor de informații. Acest nou scandal reaprinde criticile severe privind modul în care administrația sa gestionează secretele de stat, amintind de incidentul din primăvara anului 2025, când oficiali americani au trimis din greșeală planuri militare confidențiale către Jeffrey Goldberg, redactor-șef la The Atlantic.