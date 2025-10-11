Maia Sandu, acuzată de presiune asupra justiției în cazul lui Vladimir Plahotniuc

Șefa statului, Maia Sandu, este criticată dur și acuzată de ingerință directă în sistemul justiției pentru declarația că o eventuală condamnare a lui Vladimir Plahotniuc va fi „un test al justiției”. Este o afirmație strigătoare la cer, care demonstrează că justiția în continuare „urmează ceea ce spune guvernarea”, susține fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu.

„Testul este adevărat, când omul e eliberat. Faptul că îl condamni, asta e rutină. Absoluta majoritate a cazurilor se condamnă, ea poate să fie legală sau ilegală, dar ea nu vorbește despre ceea că e independentă justiția. Despre independența justiției, și asta mulți nu înțeleg, poți vorbi când hotărârile sunt contrar la ce vrea guvernarea. În momentul în care hotărârea e conformă voinței guvernării, asta nu vorbește nimic, iar în țări ca Republica Moldova, din contra, vorbește că justiția în continuare urmează ceeea ce îi spune guvernarea. Eu sper că asta este declarație doar politică, pentru că dacă ea asta chiar crede, asta e catastrofă”, a declarat Nicolae Eșanu în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.

De asemenea, prin această declarație, Maia Sandu duce Republica Moldova spre noi dosare pierdute la CEDO, susțin juriștii.

„Dacă asta spune președintele: că este un test pentru justiție, acest lucru înseamnă cât 10 dosare de condamnare la CEDO. Avocații zâmbesc și pun la dosar pentru un eventual dosar la CEDO, urmată de o condamnare”, a declarat fostul director adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, în cadrul aceleiași emisiuni.

„Trebuie să aibă consilieri care să-i spună că nu e normal să spui lucrul ăsta. Asta arată că nu înțelegi cum funcționează sistemul. Eu vă asigur că declarația aceasta a doamnei președinte o să fie în toate dosarele de extrădare. Vedeți, că omul nu are șanse la justiție echitabilă, pentru că președintele a spus clar că el trebuie să fie condamnat fără să uite ce e în material. Deci această declarație, ea e strigătoare la cer”, a mai adăugat Nicolae Eșanu.

Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul unei emisiuni TV, Maia Sandu a declarat că reținerea și extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea” și este „cel mai important test” pentru justiția națională.

„Justiția moldovenească a avut șase ani de libertate. (…) Așa că nu este nicio scuză. Ăsta este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor”, a declarat Maia Sandu.