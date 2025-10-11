Nantoi, Nemerenco și Timofti, distinși cu „Ordinul Republicii” de Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.

Deputatul Oazu Nantoi, ministra Sănătății Ala Nemerenco, vinificatorul Ion Luca, precum și fostul șef de stat Nicolae Timofti s-au ales cu „Ordinul Republicii”.

Printre cei care au fost distinși cu „Ordinul Onoarei” sunt sportivii Ion Basoc și Adil Osmanov, Mihail Malear, antrenori și președinți de Federații, dar și profesori universitari.