O ucraineancă a încercat să treacă ilegal în România un milion de dolari

La frontiera ucraineano-română, în punctul de trecere „Porubne”, grănicerii au descoperit aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes.

Banii și mașina au fost confiscați, fiind demarată o anchetă.

Joi, 9 octombrie, în punctul internațional de trecere „Porubne” a sosit o cetățeană a Ucrainei, născută în 1990, care se îndrepta spre România. Grănicerii aveau informații operative privind un posibil transport ilegal de valută și au trimis automobilul la un control detaliat.

În compartimentul motorului a fost descoperit un ascunziș cu 38 de pachete și șapte legături de numerar nedeclarat. Suma totală a valutei confiscate, conform cursului Băncii Naționale a Ucrainei, a constituit 40.160.000 de grivne.

De asemenea, a fost confiscat automobilul Mercedes E 55 AMG.