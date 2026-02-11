Maia Sandu, către clasa politică din Găgăuzia: „Viitorul se construiește prin dialog, cooperare și încredere. Și se construiește pe cale cinstită”

Găgăuzia este o regiune importantă a Republicii Moldova și dezvoltarea acesteia este imposibilă în izolare. Declarația a fost făcută de președintele R. Moldova, Maia Sandu la Comrat, unde șeful statului participă la programul cultural dedicat aniversării a 35 de ani de la fondarea Universității de Stat din Comrat.

În discursul său, Maia Sandu a menționat că foarte mult timp, în autonomie, s-a vorbit preponderent în limba care nu este amenințată cu dispariția (limba rusă – nota red.). În același timp, a precizat ea, limba maternă a găgăuzilor răsuna tot mai rar.

„Strămoșii voștri au dobândit acest pământ cu speranța de a-și păstra identitatea, pentru a trăi după propriile tradiții și a le transmite copiilor lor. Ei au înțeles că doar prin limba maternă un popor își poate spune istoria”, a spus șeful statului.

Președintele a declarat că toți cetățenii R. Moldova au un scop comun – cel de a trăi în pace și bunăstare, acasă, și viitorul statului depinde de modul în care vom reuși să-l construim împreună.

„Găgăuzia este o regiune importantă a țării noastre. Dezvoltarea Găgăuziei este imposibilă în izolare, la fel cum dezvoltarea Moldovei este imposibilă fără regiuni puternice. Atunci când tinerii se simt necesari și apreciați în întreaga noastră țară, câștigă atât autonomia, cât și statul în ansamblu”, a spus ea.

Șeful statului a amintit și de faptul că, în curând, în autonomie ar urma să se desfășoare alegerile în Adunarea Populară din Găgăuzia – un parlament regional, format din 35 de deputați.

„Acești oameni trebuie să aducă schimbările mult așteptate pe care le merită alegătorii din Găgăuzia: dezvoltare, bunăstare, pace și dialog. Ei trebuie să transforme Găgăuzia într-o comunitate puternică, modernă și deschisă – așa cum au visat și pentru care au luptat personalitățile marcante ale poporului găgăuz. Printre acestea se numără Mihail Ciachir, inițiator al tipăririi de cărți în limba găgăuză, care a pus bazele conștiinței naționale, și Nicolai Arabadji – poet, unul dintre primii reprezentanți ai intelectualității găgăuze, care și-a dedicat viața culturii și dezvoltării spirituale a poporului”, a adăugat ea.

Pe final, Maia Sandu a amintit celor prezenți la eveniment că viitorul nu apare de la sine, ci se construiește prin dialog, cooperare și încredere: „Și se construiește pe cale cinstită”.