Maia Sandu îi mulțumește lui Recean! Nimic despre plecarea suspectă din politică

Președinta Maia Sandu i-a mulțumit, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, premierului Dorin Recean, care a anunțat astăzi că se retrage de la conducerea Guvernului, precum și din politică. Nu apar însă nici un fel de detalii despre plecarea suspectă din viața politică.

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!

Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize. Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării.

Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, a scris Maia Sandu.