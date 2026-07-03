Maia Sandu începe consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru

Președinta Maia Sandu a anunțat că a luat act de cererea de demisie a prim-ministrului și i-a mulțumit pentru faptul că și-a asumat responsabilitatea de a conduce Guvernul într-o perioadă complicată, când erau necesare reforme și restructurări importante.

Speculațiile potrivit cărora nu a fost lăsat să lupte împotriva abuzurilor sunt false. A avut libertatea să conducă Guvernul așa cum a considerat de cuviință, însă a ales să plece”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a menționat că „multe lucruri au început bine” și că s-au depus eforturi considerabile, exprimându-și convingerea că premierul a avut cele mai bune intenții. Totodată, ea a spus că s-ar fi așteptat la „mai multă implicare și la o mai bună ascultare a oamenilor” înainte de luarea deciziilor privind reformele.

La final, președinta a anunțat că va consulta fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Amintim că prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia. „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a scris Munteanu pe Facebook.