Maia Sandu, întrevedere la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la București cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Potrivit Președinției, discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, dar și importanța păstrării valorilor creștine care apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.

„Din numele cetățenilor Republicii Moldova, am exprimat recunoștința pentru sprijinul spiritual oferit de Patriarhia Ecumenică și am reafirmat angajamentul țării noastre de a fi un pilon al păcii, al dialogului și al respectului între țări și popoare”, a declarat Maia Sandu.

Întrevederea are loc în contextul vizitei oficiale a președintei la București, unde aceasta a participat la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, alături de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.