Trei judecători sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării din Soroca

Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.

Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi penale a celor trei judecători. La rândul său, CSM a condamnat comportamentele care discreditează imaginea justiției și statutul de magistrat.

Incidentul s-a produs în noaptea de 9 octombrie. Potrivit informațiilor preliminare, cei trei magistrați ai Judecătoriei Soroca, Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici, care ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi venit la benzinărie unde s-au luat la ceartă cu unul dintre angajaţi, pe care l-ar fi lovit și îmbrâncit. Mai mult, cei trei ar fi provocat și distrugeri în staţia de alimentare cu carburant.

Pentru a calma spiritele a fost necesară intervenția poliției. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, Ghenadie Tocaiuc s-ar fi urcat în automobil și a încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de o bordură. Judecătorul a refuzat testarea cu aparatul Dräger și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de magistrat.

Ulterior, magistratul a cerut să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au arătat o concentrație mare de alcool în sânge. Automobilul lui a fost ridicat și transportat la o parcare specială. Contactat de TVR MOLDOVA, judecătorul Ghenadie Tocaiuc nu a fost foarte coerent în declarații.

„Ghenadie Tocaiuc: Nu eu am fost la volan. Accident rutier nu a fost, era timp de ploaie, a derapat de pe partea carosabilă a drumului și a trecut peste bordură. Nu vreau să divulg persoana care era la volan. Reporter: Nu ați condus dumneavoastră, dar ați urcat la volan dumneavoastră, ulterior? Ghenadie Tocaiuc: Da. Păi dacă m-ați văzut la volan dar nu eu am condus mijlocul de transport. Reporter: Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat la stația Peco? Erați cu alți doi judecători și ați fi agresat un angajat de acolo. Ghenadie Tocaiuc: Eu nu am agresat pe nimeni”, a declarat judecătorul pentru jurnaliștii TVR Moldova.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat pentru TVR Molcova că suspiciunile privind cei trei magistrați sunt investigate într-un proces penal. Dacă se va constata că ar putea fi vorba de infracțiune, el va cere Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi penale. Într-un comunicat de presă, CSM anunță că orice comportament care discreditează imaginea justiției și statutul de judecător este condamnabil.

„Consiliul nu a fost informat oficial despre incident, însă va solicita organelor competente informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele cazului şi va examina măsurile legale și disciplinare care se impun. Dacă informațiile se confirmă, este evident că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de judecător. În acest context, o reacție de responsabilitate personală din partea celor vizați ar fi firească și necesară”, conform declarației CSM.