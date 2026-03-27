Maia Sandu, la Adunarea Generală a Judecătorilor: „Oamenii vor ca legea să stea în capul mesei”

Președintele Maia Sandu a participat astăzi la Adunarea Generală a Judecătorilor. În mesajul său, șeful statului a vorbit despre evoluțiile din justiție, menționând progresele din ultimii ani, care se reflectă atât în creșterea încrederii cetățenilor, cât și în evaluările Comisiei Europene.

În context, Maia Sandu s-a referit la rolul magistraților integri în realizarea acestor schimbări.

„Aceste rezultate, încă plăpânde dar valoroase, se datorează în mare parte muncii oamenilor onești și dedicați din sistem”, a remarcat președintele.

Totodată, șeful statului a abordat nevoia continuării reformei și a indicat direcțiile în care sunt necesare acțiuni suplimentare.

„Este încă destul de muncă până ca întreg sistemul judiciar să fie cuprins de spiritul dreptății”, a accentuat ea, punctând prioritatea măsurilor ce țin de evaluarea integrității, managementul instanțelor, unificarea practicii judiciare și formarea profesională.

Maia Sandu a reiterat că de modul în care este dusă la capăt reforma justiției depinde avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Cea mai importantă reformă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova este reforma justiției”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat însă, că de schimbările în justiție trebuie să beneficieze, în primul rând, cetățenii.

„Reforma justiției nu o facem pentru că ne-o cere Uniunea Europeană, ci pentru că oamenii din țara noastră vor ca legea să stea în capul mesei, vor ca atunci când își caută dreptatea în instanță să aibă încredere că o vor găsi”, a conchis ea.