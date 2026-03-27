Renato Usatîi: Astăzi oamenii suferă din cauza crizei carburanților, dar statul câștigă. Trebuie să luăm exemplul României și al altor state UE!

Cu cât prețurile carburanților sunt mai mari, cu atât mai multe taxe și accize sunt plătite la stat. Domnul Ion Chicu a estimat că ar fi vorba de aproximativ 600–700 de milioane de lei în plus.

Ce se întâmplă, în schimb, în România? Atât înainte de criză, cât și acum, fermierii nu achită anumite accize. Cei implicați în transportul fluvial — de la bărci și taxiuri din Delta Dunării până la barje și nave mari — plătesc mult mai puțin. Dacă litrul de motorină costă 9 lei românești, ei achită aproximativ 4,5 lei. Asta înseamnă că, în banii noștri, plătesc circa 16–17 lei pe litru.

De ce? Pentru că acești agenți economici contribuie la dezvoltarea turismului și a economiei — transportă oameni, mărfuri, susțin activități economice esențiale. Atunci când nu achită TVA-ul și unele accize sau beneficiază de facilități, costurile lor scad.

Și este o logică simplă: dacă pentru producător motorina rămâne la un preț accesibil, de exemplu 18 lei, atunci nici prețurile pentru consumatorul final nu cresc.

La noi, guvernarea nu trebuie doar să constate ce se întâmplă. Trebuie să acționeze.