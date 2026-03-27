VIDEO // Pornografie cu șantaj. Administratorul canalului „Car Vertical” a fost reținut, iar alte 9 persoane sunt cercetate penal

Administratorul canalului de Telegram „Car Vertical” a fost reținut de oamenii legii, iar alte 9 persoane sunt cercetate penal pentru publicarea imaginilor intime a peste 1900 de femei.

Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), procurorii, de comun cu ofițerii IGPF, au destructurat acel grup infracțional, iar canalul „Car Vertical” a fost închis.

Potrivit informațiilor, printre victime s-ar regăsi și minore de 16 ani.

„Mai exact, din 2024 membrii grupului infracțional publicau pe internet imaginile intime ale victimelor (nud, scene de sex), pe care le primeau de la alte persoane. Aceste persoane le prezentau spre publicare pe canal, din motive de înjosire sau răzbunare – faptă cunoscută ca și „revenge porn” (în limba engleză) față de victimele cu vârste de 16-40 ani, inclusiv din motivul refuzului continuării ori inițierii relațiilor”, se menționează în comunicat.

Mai mult decât atât, imaginile publicate erau însoțite de informații precum adresele conturilor de socializare ale victimelor. Grav este și faptul că acel grup recurgea la șantaj asupra victimelor. Se cereau până la 1 000 de euro pentru retragerea imaginilor intime publicate pe canal. La fel, membrii rețelei le amenințau pe victime că vor trimite rudelor și apropiaților imaginile intime, în cazul în care nu vor achita taxa cerută. Banii primiți erau convertiți în criptomoneda Binance.

„Mai grav, după achitarea taxei ilegale, aceleași imagini intime deja „răscumpărate” de către femeile șantajate erau vândute altora, care la rândul lor le șantajau din nou și pretindeau din nou bani. Prin urmare, acum procurorii PCCOCS gestionează dosarul penal, care include plângeri și de la femei care au fost șantajate repetat”, ne mai anunță reprezentanții PCCOCS prin intermediul comunicatului.

Datorită acțiunilor oamenilor legii, canalul „Car Vertical” a fost închis, numărul imaginilor intime depistate ridicându-se la 245 000 de fișiere.

Pe acest caz, au fost desfășurate 14 percheziții în mașinile și la domiciliile persoanelor vizate. Este vorba despre percheziții în: Chișinău, Bălți, Drochia, Dondușeni, Florești și Orhei.

„De la fața locului, oamenii legii au ridicat: nouă calculatoare portabile și tablete, 13 telefoane mobile și mai multe dispozitive de păstrare a informației, care vor fi supuse cercetării penale. De asemenea, au fost ridicate cartele bancare și bani, care ar proveni din șantajul organizat, precum și mașini BMW x5 și Ford Focus care ar fi fost cumpărate din acești bani, în vederea aplicării sechestrelor la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate victimelor”, ne mai informează serviciul de presă al PCCOCS.

Astfel, 10 persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 42 de ani, au calitatea de „bănuiți”, fiind implicați în această schemă. Printre aceștia se regăsesc trei studenți la un colegiu din domeniu tehnic (inclusiv administratorul), persoane casnice, un agent imobiliar, un muncitor la un centru de deservire a mașinilor și un administrator de spălătorie. Administratorul de facto al canalului de Telegram „Car Vertical”, cu vârsta de 19 ani, a fost reținut, pe când administratorul precedent al canalului a fost anunțat în căutare, cu aplicarea arestului.

„Anterior, în 2025 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis în judecată un bărbat din Nisporeni în acest dosar denumit generic „Car Vertical Moldova”. Procurorii îl învinuiesc de faptul că a publicat pe acest canal de pe aplicația Telegram un filmuleț de 90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită, iar pentru ștergerea lui de pe internet a cerut €300. Prin urmare, acum Judecătoria Chișinău examinează dosarul penal, care include și pretenția victimei de acoperire a prejudiciilor de 500.000 lei”, ne amintesc cei de la PCCOCS.

În acest context, oamenii legii încurajează victimele canalului „Car Vertical”, cărora li s-au încălcat drepturile la viață privată, să depună plângeri la autorități, pentru ca să poată fi trași la răspundere toți membrii grupului criminal organizat.