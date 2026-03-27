Vlad Plahotniuc, în fața judecătorilor: ”Procurorii au recurs la manipulări prin prezentări de documente și cifre eronate”

Declarații dure și detalii noi ies la iveală despre pretinsele abateri ale acuzării în episodul fraudei bancare în care este învinuit Vlad Plahotniuc. În pledoaria din cadrul dezbaterilor juridice în instanță, fostul lider al PDM a declarat că, pe lângă gravele abateri sesizate anterior în elaborarea dosarului de către acuzare, ar exista și suspiciuni rezonabile legate de distorsionarea sensului declarațiilor martorilor audiați în proces, care, într-un mod vădit, au fost „ajustate la învinuirile” procurorilor în concluziile ultimilor.

„Ei au trișat până acum, dacă ați observat, și au manipulat. Totul e făcut în sensul în care să se creadă că probe sunt multe. În rechizitoriu s-au curățat pentru instanță foarte multe chestiuni, dispar alineate care încurcă acuzării. Procurorii au prezentat ca probe declarațiile unor martori. De exemplu, declarațiile făcute de unii asistenți referitor la obligațiunile lor de serviciu, procurorii le-au interpretat eronat, în învinuire, indicând cum că ei au relatat modul de organizare a organizației criminale. Procurorii au operat cu falsuri și interpretări eronate. Au tăinuit, decuplând din dosar, evenimente și fapte care contrazic învinuirile. Au prezentat ca probe, documente care au o mare neconcordanță cu sumele din învinuiri. Au distorsionat în acuzare sensul declarațiilor făcute de majoritatea martorilor, concluzionând fapte și evenimente pe care martorii nu le-au declarat”, a precizat Vlad Plahotniuc în cadrul ședinței de judecată.

De asemenea, Vlad Plahotniuc atenționează și asupra tertipului la care au recurs procurorii, care, pentru a compensa lipsa probelor, au folosit percepția publică a imaginii politicianului din 2019, cu percepția eronată, de atunci, a „controlului total”, încercând să o aplice pentru perioada fraudei bancare.

„Acuzarea ce încearcă să facă? Pe capul de acuzare legat de conducerea grupării criminală, ei vor să folosească percepția imaginii mele din 2019, când se spunea că Plahotniuc chipurile controlează tot, și să o tragă pentru 2012-2013, ca să nu mai aibă nevoie de mari probe. Dar în 2013 Moldova era condusă de alianță, de patru partide. Manipularea cu imaginea mea din 2019 de a o trage retroactiv în 2013 este o manipulare gravă”, a precizat Vlad Plahotniuc în fața instanței. Paralel, fostul lider al PDM a adus noi argumente că în rechizitoriu lipsesc probe privind implicarea în crearea așa-zisei grupări criminale și nu a fost adusă nicio mărturie sau dovezi că ar exista victime ale escrocheriilor ce îi sunt atribuite lui Plahotniuc.

După încheierea etapei de dezbateri a apărării, instanța a anunțat că sentința în dosarul fraudei bancare, episodul Vlad Plahotniuc, va fi anunțată în 22 aprilie. Completul i-a refuzat apărării în demersul de acordare a unui termen suplimentar de pregătire a unei pledoarii finale.