Maia Sandu, la Haga: Soarta Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina

Viitorul securității europene este strâns legat de sprijinul oferit Ucrainei și de modul în care se va încheia războiul declanșat de Rusia. Este avertismentul făcut de șefa statului, Maia Sandu, în cadrul Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga.

În discursul său, șefa statului a subliniat că securitatea Europei nu poate fi separată de susținerea fermă și consecventă a Ucrainei, avertizând asupra riscului unor conflicte viitoare dacă agresiunea rusă nu este oprită.

„Securitatea Europei depinde acum de sprijinul acordat Ucrainei și de împiedicarea Rusiei de a continua acest război și de a-l pregăti pe următorul. Ucraina trebuie să continue să primească un sprijin puternic și susținut. Nu sporadic. Nu ezitant.

Ci cu înțelegerea faptului că succesul Ucrainei este o condiție prealabilă pentru pacea viitoare a Europei. Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor”, a declarat președinta Maia Sandu.

Șefa statului a evidențiat, totodată, responsabilitatea Europei de a apăra pacea, securitatea, democrația și bunăstarea pe continent.

„De modul în care se va încheia acest război depinde dacă Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi războaie. Iar aceasta este responsabilitatea Europei. Nu a altcuiva. Nu a altui continent”, a subliniat șefa statului.

Maia Sandu a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o Europă unită și hotărâtă, care acționează preventiv și solidar, mulțumind statelor care sprijină Ucraina în fața agresiunii ruse.

„Ucraina luptă. Întrebarea care se află în fața noastră este dacă Europa se va ridica la înălțimea acestui moment sau va eșua. Mulțumesc tuturor țărilor reprezentate astăzi pentru sprijinul acordat Ucrainei. Iar ca țară care deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună. O Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine”, a conchis Maia Sandu.