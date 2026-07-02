Maia Sandu și Igor Grosu, marii absenți de la recepția organizată de Ambasada SUA, cu ocazia Zilei Independenței

Nici președintele Maia Sandu, nici șeful Parlamentului, Igor Grosu, liderul partidului de guvernământ, nu au participat la recepția organizată miercuri, 1 iulie, de Ambasada Statelor Unite la Chișinău cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței SUA.

Singurul demnitar de rang înalt de la Chișinău prezent la eveniment a fost șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, care a transmis un mesaj de felicitare în numele cabinetului pe care îl conduce.

Evenimentul organizat de misiunea diplomatică americană a avut loc în cadrul inițiativei „Freedom 250”, un program global extins lansat de Departamentul de Stat al SUA, implementat prin intermediul ambasadelor americane din întreaga lume, pentru a celebra a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite (1776–2026). Aceata combină diplomația publică, evenimentele culturale și granturile financiare pentru a promova valorile democratice și parteneriatele bilaterale.

Discursurile oficiale au fost deschise de Însărcinatul cu Afaceri al SUA, Nick Pietrowicz (Chargé d’Affaires), care a subliniat cei 250 de ani de valori comune, libertate și parteneriatul strategic durabil cu Republica Moldova.

Precizăm că șirul de evenimente „Freedom 250” organizat de Ambasada SUA în Republica Moldova cuprinde festivaluri publice în teritoriu, recepții oficiale și concerte de amploare menite să marcheze parteneriatul bilateral și valorile comune ale libertății.

Cele mai importante acțiuni din agenda aniversară includ Caravanele culturale „USA Freedom 250 Festivals”, desfășurate în trei orașe din Republica Moldova – Bălți, Chișinău și Comrat. Programul a inclus muzică live cu trupa rock militară USAFE „Touch ‘n Go”, proiecții de filme americane și zone gastronomice tradiționale.

În afară de Recepția Oficială de Ziua Independenței din 1 Iulie, găzduit la Chișinău de Însărcinatul cu Afaceri al SUA, pe 3 iulie va avea loc Concertul Simfonic „Sounds of Freedom”, susținut de Cvintetul de suflat al Orchestrei Forțelor Navale ale SUA din Europa și Africa și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Evenimentul va avea loc la Palatul Republicii din Chișinău.