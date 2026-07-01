Maia Sandu vrea să creeze încă o agenție, după scandalul de la MoldATSA și cel legat de remunerarea grasă a verișoarei sale: APP trebuie divizată

Președinta Maia Sandu vrea să fie creată încă o agenție, după scandalul de la MoldATSA și cel legat de remunerarea grasă a verișoarei sale la instituția de stat. „Agenția Proprietății publice trebuie divizată”, a declarat șefa statului, la conferința de astăzi.

„Separarea activelor productive – companii cu potențial comercial, de cele pasive – terenuri, imobile sau active aflate în proces de insolvabilitate. Asta înseamnă Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități: o entitate să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoarea și altă entitate să se ocupe de celelate active”, a declarat Maia Sandu.

„Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor, pentru a verifica modul cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice. Este adevărat că există funcții care necesită competențe speciale de administrare a unor procese complexe și aici salariile trebuie să fie corespunzătoare, dar performanța nu trebuie să însemne abuzuri”, a mai adăugat șefa statului.