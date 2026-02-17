Majoritatea elevilor și părinților au o părere bună despre învățământul din Moldova

Majoritatea elevilor, părinților și profesorilor au o percepție pozitivă asupra învățământului general din Republica Moldova, arată datele Barometrului Școlar 2026, lansat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul conferinței „Barometrul Școlar 2026: Dialog pentru educație”, organizată de minister, la care au participat cadre didactice, elevi și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai partenerilor de dezvoltare.

Potrivit sondajului, 7 din 10 elevi, părinți și profesori au o percepție pozitivă asupra sistemului educațional, iar 8 din 10 elevi și părinți se declară mulțumiți de calitatea studiilor oferite de școala lor.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că studiul indică atât aspecte care funcționează bine, cât și domenii ce necesită intervenții, inclusiv în ceea ce privește manualele, integritatea academică, frecvența cazurilor de bullying și incluziunea copiilor cu dizabilități.

Probleme la manuale și disciplinele STEM

Barometrul evidențiază necesitatea îmbunătățirii manualelor școlare, în special la disciplinele STEM – fizică, chimie și matematică. Doar puțin peste jumătate dintre respondenți consideră că manualele la aceste materii sunt ușor de înțeles, interesante și suficiente pentru a acoperi materia predată.

Elevii indică drept prioritare pentru curriculum teme precum educația pentru sănătate, orientarea în carieră, drepturile omului și educația financiară.

În acest context, Ministerul anunță lansarea procedurii de achiziție pentru 105 titluri de manuale, cu un buget de aproximativ 150 de milioane de lei. Manualele vor avea prezentare grafică îmbunătățită, fonturi adaptate vârstei elevilor și vor fi divizate în volume mai mici, acolo unde este necesar. De asemenea, vor fi introduse manuale digitale și interactive pentru disciplinele STEM.

Drepturile copilului și integritatea

Majoritatea respondenților consideră că drepturile copilului sunt respectate în școli, însă dreptul la nediscriminare rămâne vulnerabil. Studiul mai arată că nu toate instituțiile sunt adaptate integral pentru copiii cu dizabilități, iar infrastructura sanitară necesită îmbunătățiri.

Datele indică și existența fenomenului copierii la evaluări, precum și diferențe de percepție între elevi și cadrele didactice privind integritatea academică. Pentru a asigura corectitudinea evaluărilor, ministerul a introdus verificarea centralizată a lucrărilor la examenele de clasa a IX-a și delegarea de asistenți externi în instituții.

Referitor la plățile informale, studiul evidențiază percepții diferite între elevi și părinți privind consecințele refuzului de a contribui financiar. Instituțiile sunt încurajate să utilizeze serviciul guvernamental MPay pentru colectarea donațiilor, în baza unui cadru normativ clar.

Eșantion și parteneri

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ la nivel național și a inclus peste 2.100 de elevi pentru fiecare dintre cele două componente ale sondajului, 1.570 de părinți, 2.463 de profesori și 95 de directori din 110 școli. Interviurile au fost desfășurate în limbile română și rusă.

Barometrul Școlar 2026 este susținut de UNICEF, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, UNFPA, UN Women și PNUD, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, Norvegiei și Regatului Unit.