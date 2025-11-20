Mamă și fiică din Nisporeni, omorâte în propria gospodărie: Suspectul, reținut

Poliția Națională vine cu noi detalii despre tragedia produsă la Nisporeni, unde mama și fiica au fost găsite moarte în propria gospodărie. Potrivit oamenilor legii, victimele au fost omorâte, iar suspectul a fost reținut.

Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri, 19 noiembrie, de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate.

La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unei fete de 19 ani, iar în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului.

În urma măsurilor speciale de investigație și a expertizei laboratorului criminalistic din cadrul CTCEJ, s-a stabilit că ambele victime au fost omorâte.

Polițiștii au inițiat o cauză penală pentru omor, iar la scurt timp a fost identificat și reținut un bărbat de 48 de ani, rudă a victimelor, suspectat de comiterea crimelor.

„Primele cercetări indică faptul că suspectul ar fi acționat din răzbunare și a încercat să însceneze suicidul fiicei pentru a ascunde urmele”, au comunicat oamenii legii.

La moment, polițiștii efectuează acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Bărbatul urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 15 la 20 ani sau detențiune pe viață.